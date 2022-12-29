Из Бахмута и близлежащих поселков эвакуировали почти 90% населения 29 декабря, 20:55 Бахмут, 18 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Донецкой области, в Бахмутской общине, под обстрелами остаются жить 8,7 тысяч человек, эвакуировались более 70 тысяч — почти 90%.

Об этом сообщил глава Бахмутской общины Алексей Рева.

Он отметил, что несмотря на сложную ситуация, эвакуация продолжается.

«Несмотря на сложную ситуацию, эвакуация жителей из Бахмута продолжается. Почти 90% жителей Бахмутской общины, а это более 70 тысяч человек, уже переехали в более безопасные регионы или временно покинули территорию Украины. Остаются в общине и живут под постоянными обстрелами 8700 бахмутян», — написал мэр.

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Он в очередной раз призвал людей эвакуироваться и напомнил, что в соответствии с решением правительственного Координационного штаба со 2 января обязательная эвакуация будет перенаправлена из Тернопольской в Черкасскую область. Там людям предоставят бесплатное жилье в коммунальных заведениях и гуманитарную помощь.

29 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что вокруг Бахмута украинские силы каждый день сдерживают до 20 атак оккупационных войск РФ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.