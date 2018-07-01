Из аэропорта Киев вторые сутки не могут вылететь тысячи туристов - СМИ

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми

В столичном аэропорту Киев (Жуляны) с субботы, 30 июня, задерживают рейсы, сообщает 112 Украина.

Так, по состоянию на 12:00 воскресенья, 1 июля, на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

"Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом – что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку", - отмечает телеканал.

В то же время, dtp.kiev.ua сообщает, что в аэропорту Киев не летают самолеты авиакомпании Браво.

"Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолёт. В свою очередь туроператор говорит, что все уплачено и проблема именно в авиаперевозчике", - пишет ресурс.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов. После двух дней ожидания, 30 июня, часть из них прилетели в Киев.