Из 69 тысяч тонн боеприпасов на складах в Ичне лишь 43 тысячи были готовы к применению - Полторак

С 2014 года со складов было передислоцировано 56 тысяч тонн боеприпасов

На момент начала пожара на военных складах в Ичне Черниговской области там находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время заседания правительства в среду, 10 октября, передает Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, лишь 43 тысячи тонн боеприпасов были готовы к применению, а остальное – это элементы боеприпасов и комплектующие, а также снаряды, которые не стоят на вооружении ВСУ.

"В частности, мины от Тюльпана - у нас вообще нет такого вооружения - которые подлежали утилизации", - сказал министр.

Он также добавил, что за последнее время со складов в Ичне были вывезены 56 тысяч тонн боеприпасов.

"Этот арсенал может разместить 127 тысяч тонн боеприпасов. Так, на начало 2014 года там находилось 125 тысяч тонн боеприпасов. За последние годы мы передислоцировали в другие места – на другие базы и арсеналы, там, где у нас есть возможность безопасно сохранять, 56 тысяч тонн боеприпасов. Это около 1,5 тысяч вагонов, 50 составов, учитывая то, что у нас очень ограниченные возможности относительно погрузки/разгрузки", - отметил Полторак.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Читайте также: Обнародовано видео ночной эвакуации из воинской части в Ичне на фоне взрывающегося арсенала

Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.