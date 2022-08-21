Остальные — по гражданским. Из 20 ракетных ударов РФ по Украине только один приходится на военный объект — СБУ
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)
Из 20 ракет, которые выпускает Россия по Украине, только одна летит по военным объектам, остальные попадают в гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает СБУ.
«Только каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь» , – говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что ни одно кровавое преступление российских оккупантов не останется без справедливого наказания.
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