Остальные — по гражданским. Из 20 ракетных ударов РФ по Украине только один приходится на военный объект — СБУ

21 августа, 14:17
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Из 20 ракет, которые выпускает Россия по Украине, только одна летит по военным объектам, остальные попадают в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает СБУ.

«Только каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь» , – говорится в сообщении.

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СБУ отмечает, что ни одно кровавое преступление российских оккупантов не останется без справедливого наказания.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Ракеты Война России против Украины

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