Июнь в Киеве установил два температурных рекорда
Сегодня, 15:38
Жаркий июнь в Киеве установил два температурных рекорда.
Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 июня в украинской столице была зафиксирована самая теплая ночь за все годы наблюдения.
Столбик термометра не опустился ниже 20,2°С.
Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8°С в 2009 году.
В среду, 12 июня, температура ночью не опустилась ниже 21,3°С и установила еще один температурный рекорд.
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