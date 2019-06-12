Июнь в Киеве установил два температурных рекорда Сегодня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Roblawol/Flickr Метеорологи зафиксировали две самые теплые ночи Roblawol/Flickr

Жаркий июнь в Киеве установил два температурных рекорда.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 июня в украинской столице была зафиксирована самая теплая ночь за все годы наблюдения.

Столбик термометра не опустился ниже 20,2°С.

Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8°С в 2009 году.

В среду, 12 июня, температура ночью не опустилась ниже 21,3°С и установила еще один температурный рекорд.