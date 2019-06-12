Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Илья Кенигштейн
Как живут в украинских селах
Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Июнь в Киеве установил два температурных рекорда

Сегодня, 15:38
Цей матеріал також доступний українською
Июнь в Киеве установил два температурных рекорда - фото

Roblawol/Flickr

Метеорологи зафиксировали две самые теплые ночи

Жаркий июнь в Киеве установил два температурных рекорда.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 11 июня в украинской столице была зафиксирована самая теплая ночь за все годы наблюдения.

Столбик термометра не опустился ниже 20,2°С.

Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8°С в 2009 году.

В среду, 12 июня, температура ночью не опустилась ниже 21,3°С и установила еще один температурный рекорд.

Читайте также:
 Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Теги:   Температурный рекорд Жара в Украине Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 07:41

img
Порошенко оказался вором, Зеленский — не вор. Интервью Саакашвили Радио НВ в одном абзаце
События

Сегодня, 08:02

img
На Закарпатье лесовоз упал в реку: погибли пять человек
Геополитика

Вчера, 20:46

img
США ввели санкции против сирийского магната, сколотившего состояние на войне

ТОП 3

События

Сегодня, 08:10

img
Смертельный пожар в Одессе: количество жертв возросло до семи
28316
События

Сегодня, 12:24

img
33 года после катастрофы. Ученые рассказали про уникальных диких животных Чернобыля
13083
События

Вчера, 00:44

img
Возросло количество погибших при пожаре в одесской больнице. Трагедию прокомментировал президент
6739

Новости Одессы

img
Горсовет выделил "Теплоснабжению" еще 142 млн грн: часть денег пойдет на погашение задолженности по зарплате
img
Жилье в новострое: с какими проблемами и рисками могут столкнуться потенциальные "инвесторы"
img
В Одесском порту обнаружили мертвого дельфина: что произошло? (фото)