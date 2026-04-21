Отчет Amnesty International. Июнь и июль 2025 года стали самыми смертоносными месяцами для гражданских с начала полномасштабной войны

Июнь и июль 2025 года стали самыми смертоносными месяцами за всю историю наблюдений за гражданским населением Украины с апреля 2022 года, говорится в ежегодном отчете международной организации Amnesty International.

По данным правозащитников, в 2025 году Россия продолжала обстрелы по всей территории Украины, нанося удары по густонаселенным районам, критической инфраструктуре и гражданскому населению, что является нарушением международного гуманитарного права.

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Количество жертв среди гражданского населения оставалось высоким: с начала войны с 24 февраля 2022 года по сентябрь 2025 года погибло 14 999 человек, еще 40 601 был ранен. Июнь и июль стали самыми смертоносными месяцами за весь период наблюдений с апреля 2022 года.

Также отмечается, что с началом холодного времени Россия почти ежедневно наносила удары по энергетической инфраструктуре. Миллионы людей страдали из-за отсутствия отопления и электричества, а в отдельные дни, когда температура опускалась, электроснабжение ограничивалось лишь тремя часами в день.

В докладе говорится, что ситуация с правами человека в России значительно ухудшилась: Кремль продолжает агрессивную войну против Украины, ограничивает свободу собраний и выражения мнений, усиливает цензуру в интернете, а также подавляет инакомыслие.

Правозащитники по-прежнему обращают внимание на серьезные нарушения прав украинских военнопленных и мирных жителей, вывезенных в Россию, отмечая случаи насильственных исчезновений, арестов, пыток и жестокого обращения, а также несправедливые судебные процессы. Некоторые из этих действий организация квалифицирует как военные преступления и преступления против человечности.

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Генеральный секретарь организации Аньес Калламар отмечает, что в мире расцветает «первобытная жестокость», и 2025 год стал катализатором, углубив резкий поворот к «нарушению международных обязательств и саморазрушению».

Отмечается, что ухудшение ситуации с правами человека по всему миру — это не просто «сложный период», а момент, который может разрушить достижения последних 80 лет. Калламар назвала 2025 год «годом хищников и хулиганов».

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Amnesty International указывает, что основные нарушения прав человека наблюдаются в Европе и Азии, и Россия занимает передовую позицию в этом процессе.

В отчете за 2024 год организация писала, что в тот период потери среди гражданского населения были выше, чем в 2023-м. Многие атаки происходили вдали от линии фронта: Россия продолжала наносить удары ракетами и дронами по населенным пунктам.