Некоторые любят еще горячее. Настоящая летняя температура и другие особенности погоды в июле — прогноз от метеоролога 30 июня, 17:31 NV Премиум Укргидрометцентр прогнозирует усиление летней жары (Фото:Dominika Zarzycka / Sipa USA via Reuters)

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха подробно описывает погоду на начало июля и на весь второй месяц лета.

О том, какая погода ожидает украинцев посреди лета, NV рассказала Наталья Птуха, представительница Укргидрометцентра.

Как начнется июль для украинцев в смысле погоды?

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Основной характеристикой первой декады июля будет повышение температуры до настоящих таких летних значений. Хотя в каждом регионе будет по-своему, но в целом температура будет стабильно довольно высокая. 2−3 июля температура в ночные часы +14…+19, на побережье морей до +22, то есть видим уже даже ночью будет более +20 градусов. В дневные часы +25…+30. В западных областях 2 июля немножко свежее, +21…+26. 4 — 5 июля температура ночью +13…+19, днем +24…+30. То есть значение +30 уже появится на большинстве территории Украины, а на юге страны ночью +17…+22, а днем +27…+33.

Юг страны почувствует больше всего эту теплую воздушную массу. С 6 июля там температура ночью +21…+26, а днем +30…+35. На остальной территории ночью +17…+23 и немножко прохладнее на западе — +14…+20, а в дневные часы по всей территории уже +27…+33. Несколько свежее разве что запад и север, +24…+30. В частности, в таких диапазонах будет преобладать и температура воздуха на Киевщине — +24…+30.

Какой будет ситуация с осадками по стране и по Киевской области в частности?

Хотя у нас идет теплая воздушная масса, но все равно будет неустойчивая атмосфера. Это означает, что время от времени осадки все же у нас будут. Конечно, в виде этих кратковременных грозовых дождей. Если говорить о 2 июля, то в западных и в северных областях мы ожидаем эти кратковременные дожди. 3 июля днем в центральных, в Харьковской, местами в южных областях, а также на Прикарпатье и в Закарпатье грозовые дожди. А на остальной территории без осадков. 4-го, 5-го июля будет немного меньше осадков, преимущественно даже без осадков. Только на западе, а 5-го июля и в северных областях — грозовые дожди. А дальше уже 6-го июля на правобережье, а 8-го, 9-го июля по всей территории Украины будут преобладать кратковременные дожди, местами грозы. Вот такой прогноз. То есть на какие-то стабильные антициклоны мы не рассчитываем. Погода будет немножко переменчивой, но это неплохо, потому что при таких высоких температурах дожди необходимы. Конечно, они могут носить более локальный характер, но все равно хорошо, что осадки будут. Аграрии говорят, что это довольно комфортная погода для растений, потому что за счет осадков такие температуры благоприятны для культур. Иначе было бы засушливо.

Итак, нас ждет ощутимое усиление жары. Где будут самые низкие дневные температуры? На севере?

Да, на севере и на западе, все же, будет днем немного ниже: в начале следующей недели +21…+26. То есть немного комфортнее температура. А вот на вторую половину недели прогнозируется +24…+30.

Ветер в Украине будет преобладать западный, юго-западный умеренных скоростей. Возможны локальные усиления ветра во время грозы, но пока предупреждений как таковых нет.

Резких колебаний температуры пока не предвидится?

Нет. Сейчас ожидаем стабильное повышение температуры практически по всей территории Украины.

Каким будет в целом июль, по вашим прогнозам?

Среднемесячная температура в июле ожидается в пределах +20…+25 градусов, в Карпатах +16…+18. И это на 1−2 градуса выше климатической нормы.

Месячное количество осадков для западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областей в пределах нормы, а вот в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях, в Крыму даже больше нормы должно быть.

А как долго будет удерживаться такая жаркая погода, которую вы прогнозируете на следующую неделю?

В течение первой декады июля, в принципе, она будет держаться. Возможно, даже в течение всей первой половины июля. А в дальнейшем пока прогнозировать нет смысла. Поэтому в течение первой декады июля у нас ожидаются довольно высокие значения температуры. Но в то же время осадки будут вносить эту нотку свежести.

Что касается глобальных процессов, стоит добавить, что Эль-Ниньо, о котором я рассказывала ранее, уже стабилизировался. Мировые ученые говорят, что процесс уже не переходный, а полностью перешел в это явление. Температура в южной части океана выше. На середину июня фиксировали, что поверхностная температура вод океана на 0,2 градуса выше, чем была в прошлом году. В принципе, для глобальных масштабов это довольно ощутимо.