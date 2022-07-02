Сводка Генштаба. ВСУ выбили оккупантов из села в Херсонской области
Украинские военные в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)
В результате действий ВСУ оккупанты РФ покинули населенный пункт Ивановка в Херсонской области.В Луганской области россияне закрепляются в районе Верхнекаменки неподалеку от Лисичанска.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 2 июля.
- На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника Генштаб не зафиксировал.
- На Северском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.
- На Харьковском направлении РФ обороняет занятые ранее позиции, оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов. Вели штурмовые действия в районе Дементиевки, но не имели успеха и отошли.
- Армия РФ продолжает вести оборону на Славянском направлении, обстреливая районы населенных пунктов. ВСУ в очередной раз успешно отразили штурм возле Богородичного. На Краматорском — обстрелы оккупантов зафиксировали возле Белогоровки.
- На Донецком направлении российские военные открывали огонь по гражданской инфраструктуре недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки.
- На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. После отпора со стороны украинских бойцов россияне отошли.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехово, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаударов недалеко от Павловки. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов возле Новомихайловки.
- На Южнобугском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку с помощью БПЛА. В результате действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.
30 июня украинские военные освободили село Потемкино в Херсонской области. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.
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