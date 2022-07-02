Сводка Генштаба. ВСУ выбили оккупантов из села в Херсонской области 2 июля, 19:33 Украинские военные в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

В результате действий ВСУ оккупанты РФ покинули населенный пункт Ивановка в Херсонской области.В Луганской области россияне закрепляются в районе Верхнекаменки неподалеку от Лисичанска.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 2 июля.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника Генштаб не зафиксировал.

и подразделения вооруженных сил Беларуси проводят тренировки по наведению понтонных переправ. Признаков формирования наступательных группировок противника Генштаб не зафиксировал. На Северском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.

оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье. На Харьковском направлении РФ обороняет занятые ранее позиции, оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов. Вели штурмовые действия в районе Дементиевки, но не имели успеха и отошли.

РФ обороняет занятые ранее позиции, оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда населенных пунктов. Вели штурмовые действия в районе Дементиевки, но не имели успеха и отошли. Армия РФ продолжает вести оборону на Славянском направлении, обстреливая районы населенных пунктов. ВСУ в очередной раз успешно отразили штурм возле Богородичного. На Краматорском — обстрелы оккупантов зафиксировали возле Белогоровки.

обстреливая районы населенных пунктов. ВСУ в очередной раз успешно отразили штурм возле Богородичного. На обстрелы оккупантов зафиксировали возле Белогоровки. На Донецком направлении российские военные открывали огонь по гражданской инфраструктуре недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки.

российские военные открывали огонь по гражданской инфраструктуре недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. После отпора со стороны украинских бойцов россияне отошли.

оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. После отпора со стороны украинских бойцов россияне отошли. На Авдеевском , Кураховском , Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехово, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаударов недалеко от Павловки. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов возле Новомихайловки .

, , и противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехово, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаударов недалеко от Павловки. Украинские защитники . На Южнобугском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку с помощью БПЛА. В результате действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.



Видео дня

30 июня украинские военные освободили село Потемкино в Херсонской области. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.



Под Новой Каховкой уничтожен склад российских боеприпасов https://www.youtube.com/watch?v=Wz0GwjeUr1M

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