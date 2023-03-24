В Ивано-Франковске задержали поклонницу Кадырова и наемников ЧВК Вагнера
Местная жительница была врачом по специальности и поддерживала оккупантов (Фото:СБУ)
В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала пророссийскую агитаторшу, которая поддерживала вторжение РФ в Украину, а также восхищалась действиями наемников ЧВК Вагнера и была поклонницей главы Чечни Рамзана Кадырова.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, она вела пророссийскую агитацию в запрещенной соцсети Одноклассники.
Жительница областного центра 1960 года рождения оказалась врачом по специальности.
В ее публикациях российская агрессивная война позиционировалась как «освободительная», а Украина и западные партнеры обвинялись в «боевых действиях против мирного населения».
Она также считала «классным» убийство россиянами украинских защитников и обещание Кадырова «сжигать шайтанов».
Во время обыска фигурантка пыталась уничтожить свой телефон, там было множество антиукраинской информации и символика страны-агрессора.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 УК Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Она задержана.
Предательнице грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.