В Ивано-Франковске задержали поклонницу Кадырова и наемников ЧВК Вагнера 24 марта, 08:42 Местная жительница была врачом по специальности и поддерживала оккупантов (Фото:СБУ)

В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала пророссийскую агитаторшу, которая поддерживала вторжение РФ в Украину, а также восхищалась действиями наемников ЧВК Вагнера и была поклонницей главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, она вела пророссийскую агитацию в запрещенной соцсети Одноклассники.

Жительница областного центра 1960 года рождения оказалась врачом по специальности.

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В ее публикациях российская агрессивная война позиционировалась как «освободительная», а Украина и западные партнеры обвинялись в «боевых действиях против мирного населения».

Она также считала «классным» убийство россиянами украинских защитников и обещание Кадырова «сжигать шайтанов».

Во время обыска фигурантка пыталась уничтожить свой телефон, там было множество антиукраинской информации и символика страны-агрессора.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 УК Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Она задержана.

Предательнице грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.