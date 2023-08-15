В Ивано-Франковской области обломки ракеты повредили жилой дом — фото 15 августа, 09:28 Поврежденный дом на Прикарпатье (Фото:Светлана Онищук/Telegram)

Во время атаки России в ночь на вторник, 15 августа, обломки ракеты упали во двор в Ивано-Франковской области, повредив жилой дом. Пострадавших нет.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

На рассвете на Прикарпатье прогремели взрывы — работали силы противовоздушной обороны. Кроме дома, обломки российской ракеты повредили хозяйственные постройки.

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Фото: Светлана Онищук

Фото: Светлана Онищук

Фото: Светлана Онищук

В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области и в Днепре. В Хмельницкой и Киевской областях работала ПВО.

Всего воздушной обороны сбили 16 из 28 крылатых российских ракет.