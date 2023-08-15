В Ивано-Франковской области обломки ракеты повредили жилой дом — фото
Поврежденный дом на Прикарпатье (Фото:Светлана Онищук/Telegram)
Во время атаки России в ночь на вторник, 15 августа, обломки ракеты упали во двор в Ивано-Франковской области, повредив жилой дом. Пострадавших нет.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.
На рассвете на Прикарпатье прогремели взрывы — работали силы противовоздушной обороны. Кроме дома, обломки российской ракеты повредили хозяйственные постройки.
В ночь на 15 августа Россия ударила ракетами по Украине, в частности по западным регионам. Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.
В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области и в Днепре. В Хмельницкой и Киевской областях работала ПВО.
Всего воздушной обороны сбили 16 из 28 крылатых российских ракет.