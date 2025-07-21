Спасатели показали фото последствий массированной российской атаки на Ивано-Франковскую область
Спасатели показали последствия российской атаки на Ивано-Франковскую область (Фото: ГСЧС)
В понедельник, 21 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Ивано-Франковской области. Есть разрушения, в некоторых местах начался пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что в результате атаки пострадали четыре человека, среди них — ребенок.
В Городенковской территориальной общине возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.
В Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар двухэтажного частного жилого дома. Также были повреждены другие жилые дома в этом районе.
В городе Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке, общей площадью 220 кв. м. и производственно-складских помещений на площади 300 кв. м.
В ночь на понедельник, 21 июля, армия РФ массированно атаковала Ивано-Франковск ракетами и ударными БПЛА.
Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что это была самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.