Спасатели показали фото последствий массированной российской атаки на Ивано-Франковскую область

21 июля, 09:01
Спасатели показали последствия российской атаки на Ивано-Франковскую область (Фото: ГСЧС)

В понедельник, 21 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Ивано-Франковской области. Есть разрушения, в некоторых местах начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что в результате атаки пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

В Городенковской территориальной общине возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар двухэтажного частного жилого дома. Также были повреждены другие жилые дома в этом районе.

В городе Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке, общей площадью 220 кв. м. и производственно-складских помещений на площади 300 кв. м.

В ночь на понедельник, 21 июля, армия РФ массированно атаковала Ивано-Франковск ракетами и ударными БПЛА.

Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что это была самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

