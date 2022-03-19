Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов на Прикарпатье — командование Воздушных сил ВСУ 19 марта, 13:27 Цей матеріал також доступний українською В России заявили, что нанесли удары по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов на Прикарпатье — ВСУ это подтвердили (Фото:Минобороны РФ)

Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Информация о типе выпущенных ракет и данные о пострадавших уточняются.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии Украинской правде.

«Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Имеется детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются», — сказал Юрий Игнат.

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В то же время, пока что командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом Кинжал.

«Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности — это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы Искандер, крылатые ракеты Калибр и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о Кинжале, которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить», — сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

В то же время местные жители Делятина в Ивано-Франковской области сообщили изданию, что ситуация в селе спокойная: «Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно».

19 марта Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса Кинжал для уничтожения подземного военного состава на западе Украины.



Российские пропагандистские государственные издания также распространяют видео, на котором якобы зафиксированы кадры ракетного удара по подземному складу с вооружением ВСУ.



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