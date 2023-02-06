С военной службы уволили скандальную экс-офицера ГПСУ, которая хвасталась зимним отдыхом в Париже 6 февраля, 17:57 Иванная Плантовская (Фото:Иванна Плантовская / Facebook)

Экс-офицера пресс-службы Государственной пограничной службы Иванну Плантовскую, которая попала в скандал, поваставшись отдыхом за границей, уволили с военной службы.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии изданию Украинская правда.



По его словам, с должности офицера прессслужбы Южного регионального управления военнослужащая была переведена для прохождения дальнейшей службы в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную с коммуникационным направлением.



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«В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января. Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим», — отметил Демченко.

Плантовская на своей странице в Facebook отреагировала на информацию о ее увольнении и призвала «перестать разжигать рознь внутри страны».

Фото: Скриншот Иванна Плантовская / Facebook

В начале 2023 года экс-офицер опубликовала фотографии, как она встречала Новый год в Париже. Ее сообщения были опубликованы именно 31 декабря и 1 января, когда украинские города были атакованы российскими ракетами и дронами.

Ее одиозные фотографии частной жизни и роскошного отдыха вызвали волну возмущений украинцев.

В то же время, Плантовская предложила читателям «быть добрее и светлее в 2023 году», а также «без ненависти, без злобы, без зависти просто порадоваться за ближних» — мол, тогда «2023 год принесет вам душевный покой и счастье».

«С Украиной в сердце! Слава ВСУ! Спасибо воинам, которые позволяют поймать момент счастья!» — написала экс-пресс-офицер.

Также недавно экс-военнослужащая опубликовала новые фотографии на своей странице в Facebook и получила очередную порцию хейта от пользователей. В комментариях люди возмутились, что пресс-офицер продолжает публиковать эпатажные фотографии.

В ответ Плантовская отметила, что они просто «завистники, не имеющие своих денег, считают чужие».