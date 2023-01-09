«Миксер в глаза, блендер в мозг». Почему «парижские» (и не только) фото пресс-офицера Госпогранслужбы Иванны Плантовской возмутили украинцев 9 января, 16:00 Сюжет Во время новогодних праздников, когда РФ обстреливала Украину, пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская публиковала фото из Парижа (Фото:Иванна Плантовская / Facebook)

Иванна Плантовская, пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, спровоцировала возмущение контентом, который публиковала в соцсетях — в частности фото частной жизни и роскошного отдыха в течение первого года вторжения РФ.

Хотя после огласки ее недавнего путешествия в Париж Плантовская быстро закрыла доступ к своим страницам, скандал не утихает. NV рассказывает о его деталях.

Кто такая Иванна Плантовская?

Видео дня

Иванна Плантовская занимает должность пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (расположено в Одессе). В своих профилях Плантовская также указывала, что живет в Одессе.

О ее биографии известно немногое, однако на YouTube сохранились записи 2015−2016 годов, где Плантовская называет себя курсанткой Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого (город Хмельницкий). На этих видео она демонстрирует свой талант певицы, исполняя песню Тече вода.

На личной странице Иванны Плантовской в Facebook (ныне закрыта для просмотра) можно найти репосты с официальной страницы Южного управления Госпогранслужбы — чаще всего с минимальным количеством собственных комментариев или без них, обозначенные несколькими эмодзи.

Вот несколько примеров таких постов — реакция пресс-офицера на освобождение из плена украинских женщин, военнослужащих Госпогранслужбы, в октябре 2022 года.

Фото: Иванна Плантовская / Facebook, коллаж NV

Или реакция на учения украинских пограничников:

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Также Плантовская публиковала собственные фото в форме Госпогранслужбы.

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Однако внимание украинцев Иванна Плантовская привлекла другими публикациями — многочисленными фото своей частной жизни, в частности, недавним отдыхом на Новый год в Париже. «2023, я в тебя верю!» — подписала пресс-офицер южного управления ГПСУ серию фото и видео на фоне Эйфелевой башни, где она позирует в мини-платье и высоких ботфортах, на некоторых кадрах снимая шубу.

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Ее посты о пребывании в Париже были опубликованы утром 31 декабря и вечером 1 января — в частности, уже после того, как Киев и другие города Украины оказались под интенсивными «новогодними» ударами российских дронов и ракет. Тем временем Плантовская предложила читателям «быть добрее и светлее в 2023 году», а также «без ненависти, без злобы, без зависти просто порадоваться за ближних» — мол, тогда «2023 год принесет вам душевное спокойствие и счастье». «С Украиной в сердце! Слава ВСУ! Спасибо воинам, которые дают возможность поймать момент счастья! — написала представительница пограничной службы.

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

После этих фото на ее личные аккаунты в Tik-Tok и сети Facebook обратили внимание в Украине. Как выяснилось, в течение последних месяцев Иванна Плантовская между постами о ГПСУ неоднократно публиковала свои фото в откровенной одежде или в белье, например на видео, где показывает огромный букет роз — как отмечает сама автор сообщения, самой большой, который она когда-либо получала в жизни.

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook, коллаж NV

Ниже несколько примеров фотографий с ее страницы в Facebook за последние полгода.

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook, коллаж NV

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

А 7 января Плантовская обнародовала свежее фото с отдыха в закарпатском комплексе Гуцул Ленд Буковель.

Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook

Реакция украинских соцсетей

Теперь в Украине дискутируют о том, насколько этичной для госслужащей — пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы — является кичливость зарубежным отдыхом и откровенными фото. Ведь эти многочисленные посты Плантовская публиковала в открытом доступе во время военного положения в Украине и в период, когда украинские пограничники наравне с военнослужащими ВСУ с 24 февраля 2022 защищают государство в тяжелых боях.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева отметила, что ей «нет дела до губ, волос и пятой точки» Иванны Плантовской.

«Но раз ты уже пресс-офицер и отвечаешь за коммуникацию целого Южного региона — того самого, который частично в оккупации (Бердянск и Херсонская область), частично в блокаде (Одесская область), и ежедневно накрывается обстрелами или граничит с Приднестровьем, — то курорты и Париж очень неуместны», — отмечает Данилюк-Ярмолаева.



«Так же неуместны они в отношении пограничников, которые ценой жизней и здоровья давали первые бои российским премиум-элитарным российским танкистам и десантникам, которые на рассвете 24 февраля прорывали наши границы. Некоторые бои были и по два, и по четыре часа», — отмечает журналистка, напоминая также об участии пограничников в обороне Чернигова, Мариуполя, Харьковской области, Бахмута и т. д.

«К чему это я? У нас очень много погибших пограничников. И фотки в лабутенах из Парижа от коммуникационщика, отвечающего за Бердянск, Херсонскую и Одесскую области, — это непонимание момента и соответствия. Миксер в глаза и блендер в мозг. У нас только возвращают из плена изможденных пограничников с острова Змеиный, а пресс-секретарь постит фото из одного из самых дорогих городов мира. И вообще в 2022 году в ее профиле было мало контента, адекватного событиям и должности», — подчеркнула Данилюк-Ярмолаева.

Борис Береза по случаю скандала задал вопрос: «Если все нормально с тем, что пресс-офицер пограничников вечно в загулах, то почему она закрыла свои аккаунты? А если не нормально, то кто договорился, чтобы она была лицом ГПСУ? В общем, это явно не последний кактус, который будут жрать эти ежики», — заметил он.

В другом посте Береза напомнил, что теперь из-за скандала внимание приковано к прямому руководителю Плантовской, начальнику Южного регионального управления ГНСУ, генерал-майору Сергею Мулу.

Со ссылкой на «добрых людей из одной антикоррупционной структуры», Береза утверждает, что НАБУ якобы ведет расследование незадекларированной собственности Мула. «Сейчас у Мула подозрение от НАБУ за незадекларированный дом. Еще на момент обысков у Мула в Одессе, а это было больше года назад, выяснилось, что бравый генерал-майор проживал в квартире… [экс-нардепа Александра] Грановского, партнера [бизнесмена Бориса] Кауфмана. Это их еще 5 декабря задержало НАБУ. Кауфман один из самых влиятельных людей в Одесской области и мажоритарный владелец крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине TEDIS Ukraine», — пишет Береза.

Он также распространил неподтвержденную информацию о том, что в начале декабря местная полиция Мула задержала «пьяным за рулем посреди ночи». «Говорят, с ним была привлекательная женщина. Дело замяли. И да, Иванна Плантковская его пресс-секретарь. Но это случайное совпадение. Да?» — завершает свое сообщение вопросом Береза.

Марина Баенко сравнивает фото премьер-министра Финляндии Санны Марин в пиджаке с глубоким декольте и Иванны Плантовской в Париже.

«Они обе занимают госдолжности. И обе фотографии откровенны. А еще в стране первой войны нет. А второй персонаж — вроде как офицер в воюющей стране, а значит военнообязанная, и почему-то во время войны дефилирует в Париже. […] Пожалуй, я предвзята, извините», — пишет автор поста.

Другие пользователи призывают в дискуссии по поводу пресс-офицера делать акцент не на ее внешности, а на вопросе о том, сходится ли «фотографическая» жизнь Плантовской с ее декларацией. «Ну ведь Париж-шуба-мерседес — это немного не средний уровень. Есть, конечно, хейт и из-за внешности, но лично я стараюсь быть безпристрастной», — пишет Елена Крыж.

«Вопрос даже не в том, совпадает ли ее доход госслужащего с шикарным образом жизни (хотя и в этом тоже). Вопрос в том, что публиковать такие фото во время войны находясь на такой службе — неизлечимая болезнь. Надеюсь, что организационные выводы будут сделаны правильные. Не нужна ей эта служба», — убежден Максим Журавлев, адвокат Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Реакция Иванны Плантовской на скандал

На фоне скандала и публичного внимания к ее публикациям Иванна Плантовская закрыла доступ к своим страницам в соцсетях.

Впрочем, утром 9 января она на несколько часов открыла страницу в Facebook, опубликовав несколько новых сообщений. В одном из них она пообещала рассказать свою правду.

Фото: Иванна Плантовская / Facebook

В другом пресс-офицер пожаловалась на хейтеров. «У кого-то удалось разжечь войну внутри страны», — отметила Плантовская, публикуя скриншоты российских номеров и, очевидно, пытаясь подать скандал как умышленное разжигание вражды против нее врагом.



Инфографика: Иванна Плантовская / Facebook