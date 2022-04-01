«Без орков». Депутат сообщил об освобождении Иванкова в Киевской области 1 апреля, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Иванков освободили от оккупантов (Фото:Олег Береговой/facebook.com)

Депутат Иванковского поселкового совета Олег Береговой сообщил, что Иванков в Киевской области освободили от российских оккупантов.



У себя в Facebook он опубликовал фото из освобожденного села с подписью: «Иванков без орков».

Также он сообщил об освобождении населенных пунктов Оране, Хочева и Олизаровка.

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Ранее в Генштабе сообщили, что в Киевской области под контроль ВСУ перешли населенные пункты Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

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