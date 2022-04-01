«Без орков». Депутат сообщил об освобождении Иванкова в Киевской области

1 апреля, 15:12
Цей матеріал також доступний українською
Иванков освободили от оккупантов (Фото:Олег Береговой/facebook.com)

Иванков освободили от оккупантов (Фото:Олег Береговой/facebook.com)

Депутат Иванковского поселкового совета Олег Береговой сообщил, что Иванков в Киевской области освободили от российских оккупантов.

У себя в Facebook он опубликовал фото из освобожденного села с подписью: «Иванков без орков».

https://www.facebook.com/svoboda.ivankiv/posts/3107688262807993

Также он сообщил об освобождении населенных пунктов Оране, Хочева и Олизаровка.

Видео дня

Ранее в Генштабе сообщили, что в Киевской области под контроль ВСУ перешли населенные пункты Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X