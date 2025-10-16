В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста Ивана Зуева
В Запорожской области ликвидирован украинским дроном «военкора» Ивана Зуева (Фото: скриншот пропагандистского видео Расследования и портреты)
В Запорожской области ликвидировали так называемого «военкора» пропагандистского издания РИА Новости Ивана Зуева. Об этом в четверг, 16 октября, сообщило агенство, где работал Зуев.
Отмечается, что он умер от удара украинского дрона.
Также тяжело ранен его коллега — еще один «военкор» Юрий Войткевич.
В сентябре умер муж пропагандистки Маргариты Симоньян — телеведущий Тигран Кеосаян. С конца 2024 года он был в коме.
В августе в Москве умер коллаборационист и пропагандист Кирилл Вышинский. Вышинский был известен распространением пророссийской пропаганды и поддержкой агрессии РФ против Украины.