В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста Ивана Зуева

В Запорожской области ликвидирован украинским дроном «военкора» Ивана Зуева (Фото: скриншот пропагандистского видео Расследования и портреты)

В Запорожской области ликвидировали так называемого «военкора» пропагандистского издания РИА Новости Ивана Зуева. Об этом в четверг, 16 октября, сообщило агенство, где работал Зуев.

Отмечается, что он умер от удара украинского дрона.

Также тяжело ранен его коллега — еще один «военкор» Юрий Войткевич.

В сентябре умер муж пропагандистки Маргариты Симоньян — телеведущий Тигран Кеосаян. С конца 2024 года он был в коме.

В августе в Москве умер коллаборационист и пропагандист Кирилл Вышинский. Вышинский был известен распространением пророссийской пропаганды и поддержкой агрессии РФ против Украины.