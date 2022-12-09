Яковина назвал условие, при котором Россия вернет всех украинских военнопленных и уйдет с ЗАЭС

9 декабря, 10:19
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Аммиакопровод соединяет завод Тольяттиазот и Одесский припортовый (Фото:Википедия)

Аммиакопровод соединяет завод Тольяттиазот и Одесский припортовый (Фото:Википедия)

Работа аммиакопровода Тольятти — Одесса неожиданно стала крайне важна для государства-террориста, сказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Он считает, что ради этого транзита диктатор Владимир Путин пойдет на крупные уступки.

https://www.youtube.com/watch?v=O440UiMnpqM

«Для Путина это очень важная история. Я, конечно, не фанат того, что этот аммиакопровод начнет работать и приносить России прибыль. Но если ради этого будет возвращен Украине контроль над ЗАЭС, плюс все военнопленные вернутся домой, плюс к этому еще и Россия возьмет на себя обязательства отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, то я думаю, это будет довольно круто», — подчеркнул он.

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Причиной повышенного внимания Москвы к судьбе аммиакопровода Яковина видит то, что в силу последних событий Газпром оказался на грани разорения — монополисту некуда девать газ, его приходится тратить на производство аммиака.

Такая сделка будет косвенно означать признание Россией неспособности победить в войне, заявил журналист.

«Если бы она думала, что могла бы победить в этой войне, нафига ей всякие сделки заключать? Пошел да победил, и все. Но заключение подобного рода сделки станет уже вторым официальным подтверждением того, что Россия победить не может. Потому что первым, пожалуй, было заключение зерновой сделки», — сказал он.

РФ, конечно, может нарушить свою часть предполагаемого соглашения, признает Яковина, но тогда, по его мнению, Украина легко отключит аммиакопровод в любой момент.

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Флаг Украины на здании обладминистрации в освобожденном Херсоне (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко) Украина и Россия провели тайные переговоры об обмене пленными и возобновлении экспорта российского аммиака — Reuters

Ради продления «зерновой сделки» России могут разрешить экспортировать аммиак по тому же коридору, по которому Украина сейчас экспортирует продовольствие, писало в ноябре Financial Times. Переговоры, по данным источников издания, ведутся в рамках ООН.

С этой целью стороны обсуждали перезапуск аммиакопровода Тольятти — Одесса, перекачка по которому была остановлена 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 17 ноября, что страна может согласиться на транзит российского аммиака в Одессу только после того, как состоится обмен пленными по формуле «всех на всех».

Протяженность аммиакопровода по территории Украины — 1018 км. Российскую часть трубопровода контролирует Тольяттиазот, принадлежащий группе УралХим. Оператором его украинской части выступает госпредприятие Укрхимтрансаммиак.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Обмен пленными ЗАЭС Иван Яковина Аммиак

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