Полковник СБУ Иван Воронич , который был убит в Киеве 10 июля, в прошлом командовал подразделением, ликвидировавшим террориста Арсена Павлова (Моторолу). Об этом пишет The New York Times в пятницу, 11 июля.

Как сказано в материале, Воронич служил в Центре спецопераций Альфа СБУ и проработал в СБУ несколько десятков лет.

Бывший коллега Воронича на условиях анонимности рассказал NYT, что тот поступил на службу в СБУ в середине 1990-х и некоторое время командовал подразделением спецназначения, известном как Пятое управление. Подразделение действовало при поддержке ЦРУ и реализовало ликвидацию Моторолы.

Реклама

Коллеги полковника также рассказали, что во время войны Воронич входил в состав элитного подразделения, ответственного за действия в «серой зоне». Его подразделение сыграло ключевую роль в наступлении Сил обороны Украины в Курской области, пишет NYT.

«Полковник Воронич принимал самое активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года. Если мотив — убийство на бытовой почве, это одно. Но это может быть публичная казнь, совершенная россиянами, — это совсем другая история, требующая от СБУ принятия комплекса немедленных мер», — заявил бывший глава СБУ Иван Баканов, который знал полковника Воронича.

10 июля в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Около 09:00 к нему подошел мужчина и сделал пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший получил многочисленные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. В СБУ не называют имя убитого, однако, по данным ВВС Украина, это был полковник Иван Воронич.

Контрразведчика СБУ Роман Червинский заявил, что Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех в службе, кто положил начало направлению, которое сейчас создает немало проблем для россиян.