«Пустил много крови россиянам». Кто такой полковник СБУ Воронич и как РФ впервые с 2022-го удалось ликвидировать украинского силовика — Ступак

10 июля, 17:59
Место убийства полковника СБУ в Киеве, 10 июля 2025 года (Фото: Скриншот видео / Полиция Киева)

Автор: Алексей Тарасов

В Голосеевском районе Киева 10 июля убили полковника СБУ. Кем он был и почему за этим, очень вероятно, стоит Россия, в интервью Radio NV рассказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

 — Что вам говорят ваши источники? Подтверждают ли то, что погибший — это полковник СБУ Иван Воронич? Как можно оценивать такое нападение на высокопоставленного СБУ?

— Мы оперируем только тем, что есть в открытом доступе. И мы же видели, что СБУ подтвердило факт, что это их сотрудник, что он действующий, что это не просто человек с фейковыми удостоверениями. Еще раз: действующий сотрудник, которого, к сожалению, мы потеряли. Это первое.

Второе, что нам указывает на заказной характер убийства, что это не просто какая-то ссора (мы уже увидели на камерах видеонаблюдения, это утро, утром таких ссор нет), — пять выстрелов. Пять. Не один, а именно пять. И, насколько мы знаем, сообщалось об использовании глушителя.

