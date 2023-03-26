«Был самым матерым воином». На войне погиб основатель разведотряда Бешкетники Сірка Иван Щеголов 26 марта, 14:19 Погиб Иван Щеголов Щегол (Фото:Игорь Лаченков/Telegram)

В боях за Украину в субботу, 25 марта, погиб основатель разведывательного отряда Бешкетники Сірка Иван Щеголов. Он начинал свою военную деятельность еще в 2016 году вместе с уже погибшим Да Винчи.

Соответствующее сообщение появилось на странице блогера Игоря Лаченкова в Telegram. Впоследствии о гибели Щеголова сообщили в сообществе Бешкетники Сірка в Instagram.

«Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица!», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Иван Щеголов ушел на фронт в 2016 году. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ДУК под командованием Дмитрия Коцюбайло Да Винчи, также ставшего первым Героем Украины при жизни. После подписал контракт в Вооруженных силах Украины.

«Щегол» — воин лучший из лучших. Ты принял нас к себе как в семью, боевой командир, который вел за собой в бой людей, которые, несомненно, последуют за тобой. Какую боль тебя потерять, для страны это огромная потеря. Вальхалла открыла свои ворота, тебя там встречают отдавая салют. Ты был самым матерым воином среди всех, кто был в строю. Вечная слава!" — добавили собратья.

Бешкетники Сірка — разведывательное подразделение, принадлежащее 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Как отметили в ГУР, «бешкетниками» они себя назвали задолго до полномасштабного вторжения.