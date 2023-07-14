«Россию возглавляют чекисты. Это драка под ковром». ВСУ о последних чистках в армии РФ

14 июля, 12:36
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Сергей Череватый (Фото:Скриншот видео 24 канал/YouTube)

Сергей Череватый (Фото:Скриншот видео 24 канал/YouTube)

Увольнение российского генерала Ивана Попова, который командовал силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении, является одним из свидетельств «драки под ковром» среди военных в РФ.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона в пятницу, 14 июля.

«Этот случай, то, как Пригожин постоянно унижал генералитет, Суровикин... Насколько известно, он якобы под арестом — один из высших генералов. Потому что Россию возглавляют чекисты. Они давно и системно не любят военных, они неоднократно демонстрировали пренебрежение к ним», — сказал он.

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По словам Череватого, минобороны РФ возглавляли военачальники «КГБ-шной» мафии и те, кто был больше заинтересован в собственном бизнесе, чем в укреплении армии.

«Поэтому, я думаю, там еще идет „драка под ковром“. И еще мы многое узнаем», — добавил спикер.

12 июля один из депутатов Госдумы обнародовал аудиозапись, на которой, как утверждается, генерал Попов рассказывает подчиненным оккупантам, что его уволили после того, как он «на самом верху» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии РФ.

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В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что это выявило, насколько хрупкой является оборона оккупантов и какая широкая оппозиция Валерию Герасимову, главе Генштаба РФ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Армия России Российские военные Сергей Череватый

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