«Москали — це мерзость»: Иван Мартынов, известный как «Четкий паца из Ровно», воюет с РФ на Донбассе 6 мая, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Иван Мартынов стал широко узнаваем после видео с критикой экономической ситуации в стране (Фото:Коллаж НВ)

Украинец Иван Мартынов, известный интернет-сообществу как «Четкий паца из Ровно», воюет на Донбассе с российскими оккупантами.

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Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Ранее Мартынов, получивший широкую популярность после видео, на котором он характеризирует экономической ситуации в 2014 году как «мерзость», активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, а затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил пять лет.

Видео дня

«Сегодня „Четкий паца“ уверен: „Москали — это мерзость“, и без сожаления уничтожает оккупантов в составе егерской бригады на Донецком направлении», — рассказали в штабе ООС, отметив, что дембель у него вышел не очень продолжительный.

По словам бойца, после завершения службы он приехал к отцу, а через три месяца началось полномасштабное вторжение РФ.

«Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел — приехала машина, и вот я уже в военкомате», — вспоминает Мартынов.

После победы он планирует жениться и поехать путешествовать — «посмотреть на мир без рашистской гадости».

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