Соцсети опубликовали видео успешной атаки дрона на российский корабль-разведчик Иван Хурс 25 мая, 16:45 Атака на российский военный корабль была успешной (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

Telegram-каналы опубликовали видео атаки надводного дрона на российский военный корабль Иван Хурс, которая произошла вблизи Босфора утром 24 мая.

Минобороны страны-террориста России после инцидента заявляло, что атака была «безуспешной» и все три дроны якобы были уничтожили. Но опубликованных кадрах видно, что, по меньше мере, один беспилотник попал в цель.

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Ранее российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

Минобороны страны-агрессора также показало видео обстрела одного из катеров и обвинило в атаке Украину. В Украине не комментировали эту информацию.