Российский корабль-разведчик Иван Хурс получил повреждения после атаки дронов — УП
Морской дрон приближается к кораблю Иван Хурс (Фото:скриншот видео / Benjamin Pittet / Twitter)
Разведывательный корабль страны-агрессора России Иван Хурс получил повреждения в результате атаки морских дронов 24 мая, сообщает УП со ссылкой на собеседника в военных кругах.
Неназванный собеседник подтвердил подлинность видео, на котором морской дрон атакует корабль, и отметил, что тот получил повреждения.
«Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.
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