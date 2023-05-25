Российский корабль-разведчик Иван Хурс получил повреждения после атаки дронов — УП

25 мая, 18:24
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Морской дрон приближается к кораблю Иван Хурс (Фото:скриншот видео / Benjamin Pittet / Twitter)

Морской дрон приближается к кораблю Иван Хурс (Фото:скриншот видео / Benjamin Pittet / Twitter)

Разведывательный корабль страны-агрессора России Иван Хурс получил повреждения в результате атаки морских дронов 24 мая, сообщает УП со ссылкой на собеседника в военных кругах.

Неназванный собеседник подтвердил подлинность видео, на котором морской дрон атакует корабль, и отметил, что тот получил повреждения.

«Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черное море Беспилотники БПЛА Черноморский флот РФ ЧФ РФ Российский корабль Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе морской дрон-камикадзе

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