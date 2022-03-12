Жители Мелитополя вышли на митинг с требованием к оккупантам отпустить похищенного мэра — видео

12 марта, 09:57
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На площади перед РГА собрались около 2 тысяч человек (Фото:Скриншот видео Кирилла Тимошенко/Telegram)

На площади перед РГА собрались около 2 тысяч человек (Фото:Скриншот видео Кирилла Тимошенко/Telegram)

В субботу, 12 марта, жители временно подконтрольного ВС РФ Мелитополя вышли на массовый митинг с требованием к оккупантам освободить похищенного ими мэра города Ивана Федорова.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

На нем видно около 2 тысяч человек, собравшихся на площади перед занятой российскими военными райгосадминистрацией.

Федоров был захвачен солдатами ВС РФ накануне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной похищения стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Российские военные Мелитополь Иван Федоров Похищение Мэр Война России против Украины

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