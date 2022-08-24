Мэр Мелитополя рассказал о последствиях ликвидации гауляйтера Михайловки для РФ 24 августа, 13:30 До своего «назначения» Иван Сушко работал тамадой (Фото:GraniTweet)

В связи с ликвидацией гауляйтера Михайловской громады Запорожской области Ивана Сушко у российских оккупантов возникли серьезные проблемы с организацией там псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

Согласно имеющимся данным, Сушко был уничтожен в результате подрыва автомобиля с помощью взрывного устройства, которое было установлено под его сидением.

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«Коллаборант успел выслужиться перед прокремлевским начальством тем, что возглавил штаб подготовки к псевдореферендума на „своем участке“ временно оккупированных территорий. Теперь вопрос о хоть каком-либо „голосовании“ в Михайловской громаде, даже для картинки росСМИ, буквально взорван и повис в воздухе», — заявил Федоров.

По его словам, Сушко был близким соратником Евгения Балицкого, который был назначен российскими захватчиками гауляйтером временно оккупированных районов Запорожской области.

Федоров также добавил, что украинские партизаны продолжат охоту за коллаборантами, особенно теми, кто участвует в подготовке к фейковому референдуму.

«А мы следим за новостями, кто следующий», — добавил городской глава.

До своего «назначения» Сушко работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.

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