Экс-глава СБУ Баканов трудоустроился адвокатом в Полтавской области 19 июля, 19:00 Иван Баканов (Фото:СБУ)

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель областного Совета адвокатов Владимир Скукис в комментарии изданию Полтавщина.

Свое место работы экс-глава СБУ определил самостоятельно на основании договора аренды недвижимости в Полтавской области.

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По словам Скукиса, Баканов сдал экзамены, прошел шестимесячную стажировку не по месту жительства и принял присягу адвоката.

27 июня 2023 года бывший руководитель Службы безопасности Украины получил свидетельство адвоката (№ 4224) от Совета адвокатов Полтавской области.

Баканова уволили в июле 2022 года с формулировкой — невыполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие.

Позже в ГБР сообщили, что не нашли уголовных нарушений в действиях Баканова.

