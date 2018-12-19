"Иуда, тебя ждет петля": митрополит Симеон рассказал об угрозах со стороны представителей УПЦ МП Сегодня, 09:18 3708 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Симеон рассказал, как ему угрожали представители УПЦ МП Фото: Винницкая епархия УПЦ

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, который принял участие в Объединительном соборе и перешел из УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины, заявил, что некоторые митрополиты Московского патриархата присылали ему угрозы.

В интервью theБабель Симеон рассказал, что от представителей Киевского патриархата и УАПЦ он получил слова поддержки.

"Что касается других, я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: "Иуда, тебя ждет петля". Хочу одно сказать: столько зла, желчи и ненависти я еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата. Любовью там не пахнет, а где нет любви - там нет Бога", - сказал он.

Кроме того, Симеон рассказал, что ему звонил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Даже Епифаний мне позвонил и сказал: "Сегодня мы все служили и молились за вас. Как вы там?" Это для меня выдающийся момент в жизни. Я открыл глаза и увидел, кто был возле меня, какое значение я для них имел все эти годы", - отметил митрополит.

Он также рассказал, что удивился тому, что другие представители УПЦ МП не пришли на Объединительный собор, хотя ужина перед собором говорили, что будут, обещали это и президенту, и экзархам.

"Но 15 декабря скоропостижно оказались за границей или заболели. Но надо понимать: не страх перед неканоничностью их оттолкнул - они испугались за свой трон, за свое место. Как будет? А главное, что церковь консервативная структура. За эти годы, при Онуфрии, мы ни разу не собирались ни на совещания, ни на соборы. Не было собраний архиереев, на которых можно было бы высказать свое мнение. И Крым уже начался, и война, а собраний не было. Сколько я просил собраться, мне отвечали: "А для чего?", - отметил Симеон.

По его словам, накануне собора было известно о 12 архиереях, которые должны прийти.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.