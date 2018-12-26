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Итоги 2018: Победы Украины и украинцев, которые дарят веру в лучшее

Сегодня, 17:07
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Год, который сделал нас еще сильнее

На первый взгляд 2018-й не отличился громкими победами, однако события года заложили фундамент, на который можно будет с уверенностью опереться в будущем.

В уходящем году Украина и украинцы снова доказали, что готовы меняться и делать страну лучше. И вот десять тому доказательств.

Санкции против России продолжают действовать, Украину поддерживает мир

На пятом году российской агрессии Запад не ослабил давление на Россию, а продолжает вводить против Москвы новые санкции и продлять введенные ранее.

Кроме того, Россия теряет поддержку в международных организациях. Совбез ООН, Европарламент и ПАСЕ принимают резолюции, в которых осуждают аннексию Крыма, требуют освободить украинских политзаключенных и украинских моряков, захваченных в Азовском море, а также покинуть наконец территорию Донбасса. России также закрыли дорогу в ПАСЕ до конца 2019 года. Во время этого решения на заседании Ассамблеи прозвучал украинский гимн. 

 

Стратегический курс на ЕС и НАТО решили закрепить в Конституции

Из-за аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе Украина решила отказаться от внеблокового статуса. В ноябре народные депутаты приняли в первом чтении изменения в Конституцию и закрепили стратегический курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Президент Петр Порошенко заявил, что изменения в основной закон – это дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских и антиевропейских сил.

Незадолго до этого Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Это означает, что Альянс официально признал стремление Киева стать членом блока. 

 

Киев успешно принял финал Лиги Чемпионов

В конце мая Киев принял масштабное спортивное событие – финал Лиги чемпионов УЕФА. На главной спортивной арене страны НСК Олимпийский встретились две легендарные команды – Реал и Ливерпуль. Только на стадионе зрелищный матч смотрели 50 тысяч болельщиков, а после победы испанцев радовались фанаты обоих клубов.

Позже в столичной полиции констатировали: финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений. В УЕФА же поблагодарили Киев за "фантастическую организацию" события.

Судя по настроению болельщиков до и после матча в фанзонах, довольны остались все. В период проведения ЛЧ Украину посетили 30,5 тысяч туристов.

 

В Украине запустили медреформу и реформу образования

2018-й стал годом начала структурных изменений в сфере медицины и образования, дав надежду на получение качественных услуг.  2 апреля в стране стартовал первый этап медреформы: пациенты стали массово подписывать декларации с семейными врачами, получив перечень гарантированных бесплатных медуслуг. С этого дня заработал принцип Деньги ходят за пациентом, а поликлиники начали получать финансирование по новой, более эффективной схеме.

Коснулись изменения и начального образования. Проект Новая украинская школа стартовал с 1 сентября: дети получили новые стандарты обучения по новым учебникам, а более 40,5 тыс. учителей начальной школы и иностранных языков прошли повышение квалификации. 

 

Обороноспособность украинской армии продолжает расти, женщин-военных уравняли в правах

Украинская армия продолжает наращивать мощь. На военных полигонах испытали несколько новейших украинских крылатых ракет, способных поражать цели на расстоянии 300 км.

Изменения также коснулись и армейского обеспечения: все больше воинских частей и подразделений переходят на новую систему питания, Минобороны начало массовое строительство современных общежитий для военнослужащих.

Женщин-военных уравняли в правах с мужчинами, а на параде ко Дню Независимости произошло еще одно знаковое событие. Впервые в истории Украины по Крещатику торжественно шагала коробка женщин-военнослужащих.

 

Украина создала собственный рекламный бренд

В Украине появился собственный рекламный бренд Ukraine NOW, который должен сформировать позитивный имидж страны в мире. Над его созданием работали украинские креативщики.

Украинский брендинг уже успел получить ряд наград. В его копилке - одна из самых престижных в мире дизайна Red Dot.

 
Украинский боксер отстоял честь страны в бою с россиянином

В июле в Москве торжественно прозвучал украинский гимн: боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Украинец стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring.

 
Украинцы привезли медали с Паралимпийских Игр и Игр Непокоренных

Украинские спортсмены показали отличный результат на зимних Паралимпийских играх и вернулись домой с 22 медалями. Паралимпийцы привезли 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Украина заняла шестое место, а по количеству наград - четвертое.

Не уступили профессиональным спортсменам в результате и ветераны АТО, принявшие участие в Играх Непокоренных в Сиднее. Домой бывшие военные привезли 20 медалей: семь золотых, десять серебряных и три бронзовых. В нынешнем году на международных соревнованиях Украину представляли 15 участников, среди которых одна женщина.
 

 
На украинский рынок зашли лоукостер Ryanair и бренд H&M

В сентябре крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair запустил первый рейс из Украины. Этому предшествовали долгие переговоры и ряд скандалов, однако ирландский лоукостер все же зашел на украинский рынок. В конце ноября компания анонсировали создание в Украине крупного IT-Хаба.

Не успели украинцы порадоваться наличию бюджетного авиаперевозчика, как заявление о входе на рынок Украины сделала одна из крупнейших торгово-розничных компаний мира H&M. За 2018 год в Киеве официально открылись два магазина бренда, а в H&M уже задумались о запуске онлайн и стрит-ритейл магазинов. 

 

В Украине появилась единая поместная автокефальная церковь, независимая от России

Список побед торжественно завершает исторический Объединительный собор в Софии Киевской. Иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и несколько представителей УПЦ Московского патриархата создали единую поместную автокефальную Православную церковь Украины, избрали ее предстоятеля и утвердили устав. Новосозданную структуру возглавил митрополит Епифаний – он стал самым молодым главой в истории церквей.

Через несколько дней после Собора иерархи от УПЦ МП, которые принимали в нем участие, объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали приходы в Винницкой, Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях. Очевидно, что этот процесс только начинается и не исключено, что он приобретет массовый характер.

Официально обретение автокефалии украинской церковью завершится 6 января 2019 года, когда митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получит из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос. В истории украинской независимости начнется новая страница.

В материале использовались фото: EPA, пресс-служба АП, banda.agency, the-village, Pixabay, Invictus Games, UkrBoxersNews

Теги:   Томос Игры непокоренных Паралимпийские игры Автокефалия Реформа образования RyanAir Александр Усик Итоги Санкции против России Медицинская реформа Лига Чемпионов НАТО Украинская армия

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