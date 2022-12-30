Как 2022-й изменил, как украинцы смотрят телевидение и видеоконтент: итоги года от Киевстар ТВ 30 декабря, 18:32 Партнерский проект depositphotos

Уходящий год изменил немало для каждого украинца. Мы научились противодействовать стрессу едва ли не при любых условиях, учиться и работать из укрытий во время тревог, вовремя заряжать павербанк и сделали донаты в поддержку ВСУ ежедневной привычкой. Эволюционировала и наша рутина, в частности то, как мы смотрим телевидение, в том числе онлайн. Киевстар ТВ поделился своими выводами о 2022-м сквозь призму потребления контента своими пользователями.

Платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ отмечает в декабре свой третий день рождения. Прежде всего следует отметить, что невзирая на войну количество абонентов на платформе существенно возросло, как и время просмотра контента. Это связано с тем, что людям нужно иметь доступ к официальной проверенной информации.

Видео дня

Понимая, насколько это важно, платформа уже в первые дни полномасштабной войны открыла доступ к телемарафону «Единые новости». Потребности родителей и детей не остались без внимания: таким же открытым стал образовательный контент, а также аудиосказки на украинском языке. Важно, что все это остается доступным пользователям как на территории Украины, так и за границей.



Пока панель Nielsen, до полномасштабной войны занимавшаяся телеизмерением, готовится к перезапуску, рынок ориентируется на данные просмотров от ОТТ-платформ. В частности, онлайн-телевидение Киевстар ТВ, также предоставляющее релевантную информацию для формирования ТВ-рейтингов независимого агентства BIG DATA UA.

Топ-телеканалы

«Классическое» телевидение не теряет своих позиций в предпочтениях украинцев, хотя уже не первый год любимые каналы можно смотреть не только в телевизоре и вживую. Впрочем, с 24 февраля ряд национальных медиа перешли в режим телемарафона «Единые новости — доступ к нему Киевстар ТВ сделал бесплатным.

Несмотря на регулярные отключения электроэнергии по всей стране в последнее время, просмотр как отдельных телеканалов на платформе, так и другого контента наблюдается практически на таком же уровне, что и раньше. Стоит отметить, что в дни массированных ракетных обстрелов РФ увеличивается внимание к телемарафону «Единые новости» — люди стремятся получить надежную и оперативную информацию.

Кто вошел в пятерку лидеров?

1+1

Новый канал

ICTV

СТВ

2+2

Все эти вещатели на платформе предлагают видео HD-качества. И если 1+1 и ICTV присоединились к телемарафону, то другие участники Топ-5 предлагают более развлекательный и «легкий» контент. До апреля, например, Новый канал выделял все свое время в эфире для детских фильмов, сказок и мультфильмов.

Топ просмотров на Киевстар ТВ

Если посмотреть на лидеров по продолжительности просмотра среди предлагаемых на платформе продуктов, доминируют мультфильмы, украинские художественные фильмы, а также голливудские новинки.

Как выглядит список наиболее популярного контента Киевстар ТВ?

Топ-5 украинских фильмов

1. Снайпер. Белый ворон (расширенная версия).

2. Максим Оса: золото Песиголовца.

3. Мои мысли тихие.

4. Стоп-Земля.

5. Преданная.

Топ-5 иностранных фильмов

1. Наемник.

2. Обогнать время.

3. Фантазии для взрослых.

4. В ловушке.

5. Битва миров.

Топ-5 мультфильмов



1. Щенячий патруль.

2. Руслан и Людмила: Перезагрузка.

3. Добро всегда побеждает.

4. Девушки из Эквестрии.

5. Маленький зоомагазин.

Вероятнее всего, следует ожидать роста популярности контента от студии Disney. В сентябре Киевстар ТВ предложил возможность легально смотреть ленты Диснея (а это не только мультфильмы, но и блокбастеры вроде «Звездных войн» или «Кингсмена») — за дополнительную плату от 49 грн. Стоит отметить, что все они доступны в профессиональной украинской озвучке, а у большинства есть и оригинальная аудиодорожка на английском.

Какой самый популярный контент Disney на ТВ?

Инфографика: Киевстар ТВ

Образование — детям и взрослым

В условиях вынужденного переезда, воздушных тревог и других сложностей с комфортом и безопасностью учиться в обычном режиме стало проблематично. В частности, Киевстар ТВ в марте сделал доступными материалы Всеукраинской школы онлайн, открыв новый раздел Образование. Более того, этот каталог постоянно пополняется полезными видео для детей и подростков: языковыми курсами, уроками по IT и т. д. Это помогает и тем, кто сейчас находится за пределами Украины — раздел Образование доступен и там.

В целом с февраля 2022-го образовательный раздел пополнили около сотни проектов. На Киевстар ТВ с его тысячами часов контента можно изучать много чего:

иностранные языки: польский, немецкий, английский и другие, которые помогают в текущих реалиях украинцам, где бы они ни находились,

цифровая грамотность,

история Украины,

информационные технологии,

искусство,

литература,

дизайн,

и даже TikTok-курсы и много материалов.

Фото: depositphotos

Безопасность детей

Чтобы уберечь детей от чувствительного контента или фильмов для взрослых, Киевстар ТВ добавил возможность создать отдельный детский профиль для зрителей до 8 лет. Маленькие пользователи смогут найти мультфильмы и мультсериалы, развлекательный, познавательный и образовательный контент.

Фото: Киевстар ТВ

Поддержка украинских художников

Платформа Киевстар ТВ также взяла на себя миссию по поддержке украинских режиссеров и продвижению значимых патриотических проектов. Особенно приятно, что у зрителя есть запрос на такой контент. Украинцы стали глубже интересоваться своей историей и пропускают через себя все события нынешней войны.

Отвечая на запрос, в течение года на платформе выкладывали и много проектов — документальные, художественные истории об Украине и драматические события войны. Несмотря на сложность этих картин, они сохраняют внимание аудитории. В частности, украинцы могут свободно посмотреть фильмы «Мариуполь», «Неутраченная надежда», «Херсон. Тихий террор», «Дети бомбоубежищ», «9 жизней», «Вокзал надежды». Эти ленты как фиксируют ужасы войны, так и доказывают миру несокрушимость украинского народа.

Авторское/документальное кино о войне

1. Мариуполь. Хроники ада.

2. Тихий террор. Хроники ада.

3. Утраченный дом.

4. Мариуполь. Неутраченная надежда.

5. Война химер.

Жизнь продолжается

Несмотря на полномасштабную войну, платформа не прекратила выпуск своих проектов. К примеру, в июне состоялась премьера четырех серий ленты Хозяин, созданной в коллаборации 1+1 и Основа Фильм Продакшн с Киевстар ТВ. Этот сериал создан по мотивам комедии классика украинской литературы Ивана-Карпенко Карого и «переведен» на современные реалии. Также FILM.UA Group и 1+1 media создают первый собственный original-сериал для Киевстар ТВ «Бешеные соседи». Готовится уже второй сезон проекта, в то время как премьера первого планировалась на март, но по понятным причинам отложилась.

В целом в планах платформы на следующий год также расширять библиотеку образовательного и развлекательного контента, в дальнейшем поддерживать отечественных кинопроизводителей, а также предлагать украинскому зрителю больше мировых блокбастеров.