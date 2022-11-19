«Будем поддерживать Украину». Итог войны будет решающим для этого столетия — глава Пентагона 19 ноября, 21:46 Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Adnan Abidi)

Результаты войны России против Украины станут определяющими для безопасности всего мира в XXI веке.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

«Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — сказал он.



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Остин также заверил, что НАТО является оборонным союзом, не стремится к конфронтации с Россией и не представляет угрозы.



«Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину, — добавил глава Пентагона.



В то же время он подчеркнул, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону Альянса.

