«Будем поддерживать Украину». Итог войны будет решающим для этого столетия — глава Пентагона

19 ноября, 21:46
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Adnan Abidi)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Adnan Abidi)

Результаты войны России против Украины станут определяющими для безопасности всего мира в XXI веке.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

«Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — сказал он.

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Остин также заверил, что НАТО является оборонным союзом, не стремится к конфронтации с Россией и не представляет угрозы.

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«Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину, — добавил глава Пентагона.

В то же время он подчеркнул, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону Альянса.

https://www.youtube.com/watch?v=6PTk9xpsbp4
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   НАТО Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины

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