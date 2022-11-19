«Будем поддерживать Украину». Итог войны будет решающим для этого столетия — глава Пентагона
Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Adnan Abidi)
Результаты войны России против Украины станут определяющими для безопасности всего мира в XXI веке.
Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе.
«Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — сказал он.
Остин также заверил, что НАТО является оборонным союзом, не стремится к конфронтации с Россией и не представляет угрозы.
«Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину, — добавил глава Пентагона.
В то же время он подчеркнул, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону Альянса.