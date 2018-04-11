Итальянский регион призвал снять санкции с России

Региональный совет Венето (северо-восточный регион Италии) поддержал резолюцию с призывом к правительству и парламенту страны и Евросоюзу снять санкции в отношении России.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на ANSA.
"Проголосованная резолюция призывает правительство, парламент и европейские учреждения пересмотреть торговые отношения между ЕС и Российской Федерацией в целях устранения состояния эмбарго", - говорится в резолюции.
Местные политики считают, что регион теряет из-за сокращения экспорта после введения санкций в отношении РФ.
Решение собрало 36 голосов, еще восемь были против, двое - воздержались.
Санкции против России, как считают в Венето, нанесли огромный ущерб экономике региона.
Напомним, 16 стран-участниц ПАСЕ подписали декларацию об отказе снимать санкции в отношении России.
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