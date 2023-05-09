Посольство Италии призвало воздержаться от поездок в Украину после атаки дронами на Киев 9 мая, 00:44 Сбитие российского дрона во время ночной атаки на Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Посольство Италии обратилось к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Украину из-за атак россиян на Киев.

"Вооруженные нападения на Киев и всю территорию Украины. Ситуация в сфере безопасности остается критической, существует риск отключения электроэнергии. Все поездки в Украину в любом качестве настоятельно не рекомендуются", - сообщили в посольстве.

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В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Все 35 дронов сбили силы ПВО. В результате атаки в столице пострадали пять человек, обломки дронов упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

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