Посольство Италии призвало воздержаться от поездок в Украину после атаки дронами на Киев

9 мая, 00:44
Поделиться:
Сбитие российского дрона во время ночной атаки на Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сбитие российского дрона во время ночной атаки на Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Посольство Италии обратилось к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Украину из-за атак россиян на Киев.

"Вооруженные нападения на Киев и всю территорию Украины. Ситуация в сфере безопасности остается критической, существует риск отключения электроэнергии. Все поездки в Украину в любом качестве настоятельно не рекомендуются", - сообщили в посольстве.

Видео дня

Читайте также:

Последствия ночной атаки РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) «Мебель разорвало в клочья». Жители дома, который больше всего пострадал во время ночного удара по Киеву, рассказали детали атаки

В ночь на 8 мая Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Все 35 дронов сбили силы ПВО. В результате атаки в столице пострадали пять человек, обломки дронов упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. В результате взрыва на территории складского помещения продовольственного предприятия погиб один человек, еще двое — пострадали.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что за сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 59 авиаударов и 76 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Италия Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X