Уже находятся на фронте. Италия передала Украине 30 гусеничных гаубиц М109L — СМИ

16 апреля, 16:56
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Самоходная гаубица М109 (Фото:Wikipedia.org)

Самоходная гаубица М109 (Фото:Wikipedia.org)

Италия передала украинским Вооруженным силам по меньшей мере 30 гусеничных гаубиц М109L, которые уже несколько недель помогают украинским военным на фронте противостоять российским оккупационным войскам.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica, ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что несколько дней назад на итальянской железнодорожной станции Удине была зафиксирована длинная колонна этих гаубиц.

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«Среди уже присутствовавших на фронте и возвращенных в Удине по меньшей мере тридцать гусеничных гаубиц», — сообщает издание.

По информации некоторых источников La Repubblica, украинской армии «переданы или будут переданы в ближайшее время в общей сложности 60 единиц этих САУ».

В феврале Италия передала Украине шестой пакет военной помощи, включающий ЗРК SAMP-T и комплексы Skyguard и Spike.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Италия Военная помощь САУ Война России против Украины

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