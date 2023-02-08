UNIT.City представил первый документальный фильм об истории украинского IT 8 февраля, 14:41 Новости компаний UNIT.City

Инновационный парк UNIT.City вместе со студией KNIFE! Films представили первый документальный фильм о становлении украинской IT-индустрии под названием «Истории украинского IT». Премьеру можно посмотреть на Youtube-канале медиа СЛУХ, а также в полном английском дубляже на Youtube-канале UNITED24.

О чем лента?

Украинское IT — едва ли не единственная отрасль экономики, которая продолжает стремительно развиваться, несмотря на войну. Это новые рабочие места, смелые проекты в миллиарды долларов, инвестиции и поддержка армии. Фильм показывает через личные истории героев и героинь, как IT-сфера в Украине прошла большой путь от зарождения до самой мощной отрасли страны.

Видео дня

Участие в съемках фильма приняли:

Михаил Фёдоров, Министр цифровой трансформации;

Василий Хмельницкий, UNIT.City;

Тарас Кицмей, Softserve;

Алексей Скрипник и Алексей Скрипник-младший, ELEKS;

Евгений Уткин, «Квазар-Микро»;

Ярослав Ажнюк, Petcube;

Александр Конотопский, Ajax Systems;

Александр Косован, MacPaw;

Роман Могильный, Reface и Zibra;

София Швец, Let’s Enhance;

Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Министерство цифровой трансформации;

Илья Кабачинский, главный редактор AIN.ua;

Владислава Зацаринная, главная редакторка DOU.ua;

Дарья Лещенко, SupportYourApp;

Роман Апостол, Mate Academy

«Історії українського IT» Представители IT-индустрии рассказали истории своего становления и поделились собственными инсайдами

Представители и представительницы IT-индустрии рассказали истории своего становления, а именно поделились собственными инсайдами: как Петровка и Кардачи способствовали развитию мощнейшей отрасли страны? Как украинский стартап, чтобы решить проблему одного домашнего питомца, создал проект на миллионы долларов? Как это — быть передовым IT-специалистом и писать код в 82 года? Как упрямство стартапа по безопасности смогло преодолеть 7 лет тяжелого становления от идеи до мирового признания? Как и когда в Украине появились первые компьютерные технологии? Во что играл министр цифровой трансформации, когда был подростком?

Об этом всем рассказывает документальный фильм «Истории украинского IT», воспроизводящий хронологию длиной более 30 лет.

Оригинальная озвучка:

Английский дубляж:

История создания:

Инициатором фильма выступил инновационный парк UNIT.City, съемочный процесс начался еще в 2021 году, в том же году был запланирован релиз фильма. Но из-за полномасштабного вторжения документальную картину удалось завершить уже в течение 2022 благодаря поддержке международных партнеров Украины.

Артем Бойко, маркетинг-директор UNIT.City:

«Если честно, то после начала полномасштабного вторжения мы как заказчики и продюсерская команда простились с этим проектом. Не видели перспектив возвращения к продолжению съемочного процесса, не было и четкого индикатора, будет ли он сейчас ко времени.

Но мы поняли, как Украине нужны success story, тем более об индустрии, которая сейчас является единственной, которая продолжает расти, развиваться и мощно поддерживать нашу страну, даже несмотря на масштабную войну.

Цель, которую мы перед собой поставили, — рассказать об украинской ІТ-сфере и создать единую историю современной ІТ-индустрии, донести до наших и международных зрителей мнение о том, что украинский ІТ-сектор является одним из самых мощных в Европе.

Полагаю, что нам с командой KNIFE! Films качеством фильма это удалось. Далее нас ожидает этап эффективной дистрибуции на европейский рынок".

Максим Сердюк, продюсер KNIFE! Films и главный редактор СЛУХ:

«Когда нашей команде студии KNIFE! Films попадаются проекты, где нужно погрузиться полностью, мы всегда говорим: интересно, заманчиво, а давайте! Так к нам обратились UNIT.City и предложили запечатлеть историю становления украинского IT. Мы прожили с этим фильмом почти два года. Теперь пора и вам жить с ним.

Спасибо всем нашим героям и героиням за участие и Министерству цифровой трансформации за вовлечение в разработку создания нашего фильма.

Для людей, не вовлеченных в ІТ-сферу, этот фильм будет открытием, а для вовлеченных — пусть станет мотивацией двигаться вперед и гордиться своими коллегами, партнерами и собой. Креативность и творчество — вот ядро многих украинских побед. Даже в технологической сфере".

Напомним, документальный фильм «Истории украинского IT» уже доступны для просмотра на официальном Youtube-канале медиа СЛУХ. Также у ленты есть полный английский дубляж — можно посмотреть на официальном YouTube-канале UNITED24 Media.