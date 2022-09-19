«Данные наемников у нас». Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК Вагнера

19 сентября, 23:04
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Украинские хакеры успешно ведут кибервойну против страны-агрессора России (Фото:News Mag / Flickr)

Украинские хакеры успешно ведут кибервойну против страны-агрессора России (Фото:News Mag / Flickr)

Украинская IT-армия в понедельник, 19 сентября, взломала сайт группы боевиков Вагнера и получила персональные данные наемников. Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-армией! Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!» — сказано в сообщении IT-армии.

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Ранее российское издание SOTA сообщило, что ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины. 14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек, похожий на путинского олигарха Евгения Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине.

По данным ресурса Вот Так, Пригожин завербовал уже около 1 тысячи заключенных для войны России против Украины в составе ЧВК Вагнер/Лига.

https://www.youtube.com/embed/zy0gjvVJI4A
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Хакеры Кибервойна Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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