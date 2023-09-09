Российские войска внесли изменения в свою систему управления — ISW 9 сентября, 11:21 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские войска внесли заметные изменения в систему управления в войне против Украины с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией, сообщил Институт изучения войны (ISW).

Однако, в отчете сказано, что развертывание российских войск, вероятно, все еще усугубляет проблемы с горизонтальной интеграцией.

По данным Центра безопасности и новых технологий (CSET), российские войска перенесли штабы за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты за хорошо защищенными позициями.

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Кроме того, в RUSI заявили, что сейчас войска РФ отдают предпочтение точности удара, а не его объему, поскольку у них не хватает боеприпасов для ведения массированного непрямого огня, им трудно доставлять большое количество боеприпасов к линии фронта, а эффективность массовых ударов снижается.

Также сообщается, что украинские войска продолжали продвигаться к югу от Бахмута и к югу от Роботино на западе Запорожской области, но 8 сентября «не добились никаких подтвержденных успехов».