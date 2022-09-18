ISW: ВСУ расширяют позиции и могут окружить российские войска вокруг Лимана

18 сентября, 07:41
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им окружить российские войска, которые удерживаются вокруг Лимана.

Об этом пишет Американский институт изучения войны (ISW).

«Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку», — указывают аналитики.

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В ISW отмечают, что силы РФ в Лимане, скорее всего, все еще состоят значительной частью из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, сильно пострадавших во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", — добавили специалисты.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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