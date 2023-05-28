Боевики «ДНР» на замену вагнеровцам. В ISW высказались о последствиях перегруппировки российских войск в Бахмуте 28 мая, 08:50 Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Выход вагнеровцев из Бахмута и передислокация в город боевиков так называемой «ДНР» может снизить вражеские наступления на линии Авдеевка-Донецк.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что наемники российской ЧВК Вагнера, похоже, отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку наступательные операции оккупантов в городе и вокруг него уменьшаются.

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Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух перестрелок на бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила это сокращение тем, что россияне оказали помощь на месте и перегруппировали силы в этом районе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вагнеровцы выводятся из Бахмута и «перегруппировываются еще в трех точках».

«Заявления Пригожина, вероятно, верны, учитывая снижение российских наступательных возможностей вокруг Бахмута и украинские заявления о ситуации в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что российское военное командование, возможно, перебрасывает силы так называемой Донецкой Народной Республики, чтобы оттеснить силы группы Вагнера в Бахмуте.

Передислокация российских подразделений ДНР в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка-Донецк.

По предварительной оценке ISW, российское военное командование перебросило значительные силы ДНР на линию фронта Авдеевка-Донецк.

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Отмечается, что в последние дни российские атаки в районе города Авдеевка-Донецк, похоже, уменьшились, что может быть связано с переброской боевиков ДНР в Бахмут.

«Возможно, российское военное командование перебрасывает подразделения „ДНР“, которые действуют в хорошо обороняемом районе города Авдеевка-Донецк, чтобы избежать уязвимости других направлений или обеспечить быстрое подкрепление города Бахмут», — говорится в отчете ISW.

В районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях, заявлял спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ранее Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, заявила, что ВСУ держат ранее занятые господствующие высоты вокруг Бахмута, при этом продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач. Она также подчеркнула, что темп наступательных действий россиян вокруг города продолжает снижаться.