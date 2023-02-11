Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян — ISW

11 февраля, 11:22
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В сети появились кадры разбитой техники россиян в районе Угледара (Фото:DeepStateUA / Telegram)

В сети появились кадры разбитой техники россиян в районе Угледара (Фото:DeepStateUA / Telegram)

Последний неудачный штурм россиян под Угледаром Донецкой области демонстрирует системно плохую подготовку российских мобилизованных, считают в американском Институте изучения войны.

Аналитики отмечают, что недавно обнародованные кадры российского штурма под Угледаром стали «последней точкой невралгии в российском информационном пространстве».

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«Российские военные блоггеры вцепились в эти кадры, чтобы запустить критику российского военного руководства. Они утверждают, что те же командиры, которые руководили чрезвычайно изнурительными атаками 155-й морской пехотной бригады на Павловку в ноябре 2022 года, теперь ответственны за попытку захвата Угледара. Российские блоггеры утверждают, что это видео иллюстрирует, как эти командиры продолжают совершать те же ошибки, которые дорого обходятся», — говорится в анализе ISW.

Аналитики добавляют, что один из российских блоггеров отдельно заявил, что ответственность за тактические провалы России у Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов, а другой блоггер даже призвал к публичным судам над высокопоставленными офицерами, неоднократно терпевшими неудачи на поле боя.

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В ISW, анализируя нашумевшие кадры, отмечают, что «российские войска применяют крайне дисфункциональную тактику, свидетельствующую о том, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо подготовленных мобилизованных, чем о плохом командовании».

«Российские военные блоггеры, вероятно, обвинили российское командование, чтобы умалять тот факт, что системно плохая подготовка российского мобилизованного персонала, скорее всего, приведет к подобным тактическим неудачам по всей Украине», — считают в ISW.

В сведении института отмечается, что российские блоггеры регулярно обвиняют командиров за тактические провалы в войне, вероятно, чтобы перенести общую неудачу России в войне против Украины с российской армии как институции на отдельных лиц.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Война на Донбассе Война России против Украины Угледар

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