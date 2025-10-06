«Иногда делают даже больше». Украинский пилот объяснил, как «старые» Су-27 и МиГ-29 помогают F-16 и как «переквалифицировались» за время войны

Подполковник ВСУ, летчик 39-й бригады тактической авиации, полный кавалер ордена За мужество Андрей Онуфрак рассказал в эфире Radio NV о боевой работе Су-27 и МиГ-29 и о том, как за время полномасштабного вторжения России изменились задачи украинской авиации.

«На этом этапе и Су-27, и МиГ-29 выполняют очень большой объем работы, который мы помогаем разделить с F-16. Так что нельзя сказать, что самолеты советского образца ничего не делают. Они даже делают иногда больше, чем те же самые образцы западного вооружения, иногда, наоборот, F-16 больше подходит для уничтожения воздушных целей. … Мы работаем, как правило, на уничтожение наземных сил противника, противовоздушной обороны, на подавление сил [противника]. Вот такая у нас задача, как правило», — сказал Онуфрак в эфире Radio NV.

Он отметил, что до войны он и другие пилоты тоже выполняли стрельбу и бомбометание по наземным целям, но основным профилем это не было.

«Сейчас мы, условно, переквалифицировались. Это стало нашим основным профилем, потому что мы адаптировали наши самолеты к западным вооружениям, используем бомбы западного образца, нашего образца, начиная от GBU различных калибров до ракет-обманок MALD», — объяснил украинский пилот.

Онуфрак также рассказал, что значительная часть боевых вылетов украинских пилотов сейчас осуществляются с целью боевого применения по операторам зенитных FPV-дронов России и пунктам их наведения.

«Понятно, что есть цели более важные, есть менее важные — в смысле FPV. Иногда мы можем применять 100-килограммовые боеприпасы, иногда — боеприпасы больших калибров, в зависимости, какая именно цель, насколько она важна для уничтожения и сколько там есть этих операторов, или это другие [военные РФ] в командных пунктах, где они дислоцируются», — добавил украинский пилот.