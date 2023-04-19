Истребители от Запада являются вершиной пирамиды военной помощи для Украины — Резников 19 апреля, 20:37 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки является приоритетом для Украины. В то же время истребители западного образца для наших военных — вершина пирамиды.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Многоуровневая система ПВО важна, поскольку обеспечивает защиту украинских городов, критической инфраструктуры и наших воинов в тылу, а также на фронте.

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Поставки Patriot, как пояснил Резников, помогут защитить Украину от российских ударов баллистическими ракетами.

«Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров — повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. IRIS’ы, как и NASAMS’ы, прекрасно себя зарекомендовали», — добавил министр.

В частности, истребители МиГ от Польши и Словакии также помогут усилить нашу защиту от российских ракет и Шахедов.

«Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца — вершина этой пирамиды», — отметил Резников.

По словам министра, по каждой новой платформе Украина сначала слышала от Запада отказ. Однако, постепенно решения союзников менялись в пользу нашей страны.

«Чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет задействовать для победы, тем быстрее наши люди вернутся домой. Благодарен всем партнерам за бесценную помощь. Мы никогда не забудем, что свет и тепло в наших домах прошлой зимой удалось сохранить во многом благодаря поддержке друзей, которые обеспечили нам средства для обороны», — отметил министр обороны.