Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что в 2026 году начнутся тренировки пилотов на шведских истребителях Gripen .

Об этом он сообщил во время преспидхода с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове в пятницу, 17 апреля, передает Интерфакс-Украина.

«И мы очень рассчитываем, об этом будем говорить сегодня с его Величеством, что уже наши ребята, наши пилоты начнут тренировки в этом году», — сказал глава государства.

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Он отметил, что Стокгольм на 2026 год выделил на поддержку Украины €4 млрд.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку гуманитарных инициатив, в частности Bring Kids Back, а также программы школьного питания.

Король, в свою очередь, заверил в полной поддержке Украины.

«Сегодня я также с нетерпением жду встречи с украинцами и их историей. Солидарность с Украиной в шведском обществе очень сильна», — сказал он.

27 октября 2025 года шведская оборонная компания Saab заявила о готовности открыть в Украине завод по конечной сборке самолетов Gripen в рамках предложенной сделки о приобретении Киевом до 150 истребителей.

7 ноября Денис Шмыгаль, который в то время был министром обороны, сообщил, что ожидается, что полноценное производство стартует в 2033 году.

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8 февраля 2026 года Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности с международными партнерами о поставках новых 150 боевых шведских самолетов Gripen и 100 французских Rafale.

«Украина имеет договоренности о поставках 150 боевых самолетов Gripen и 100 Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире», — сказал он и уточнил, что речь идет об абсолютно новых самолетах.

13 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что Украина хочет воспользоваться €90 млрд от ЕС, чтобы закупить истребители Gripen.