Нужны месяцы, чтобы Украина начала использовать истребители F-16 после их предоставления — Блинкен 23 июля, 22:50 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Раздача через REUTERS)

Украине понадобится несколько месяцев на внедрение истребителей F-16 в эксплуатацию после их предоставления, поскольку сначала надо подготовить пилотов и технический персонал.

Об этом в интервью заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в объединенных вооруженных силах. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию», — отметил Блинкен.

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По его словам, сейчас США работают над тем, чтобы передать Украине истребители F-16, но этого недостаточно.

«Их надо обучать. Учебная программа продвигается вперед с рядом стран. Все это происходит. Но я не военный специалист», — отметил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что Украина в будущем получит американские истребители.

Госсекретарь отметил, что много внимания уделяется тому, чтобы убедиться, что Силы обороны Украины пройдут обучение и смогут самостоятельно обслуживать самолеты и правильно их использовать.

«Я верю, что они это сделают, и важное внимание уделяется тому, чтобы убедиться, что когда они это сделают, они будут должным образом обучены, они смогут обслуживать самолеты и разумно использовать их», — подчеркнул Блинкен.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Инфографика: NV

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.