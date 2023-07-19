Оптимистичный сценарий. Украина может получить F-16 в следующем году — Резников 19 июля, 17:51 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украина получит американские истребители F-16. В Минобороны сообщили, когда самолеты поступят в Украину.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Медиацентре Украина — Укринформ.

Он подчеркнул, что сперва необходимо пройти обучение на этих истребителях.

«Самолеты F-16 будут, это уже хорошая новость, но сначала начнется обучение», — подчеркнул глава Минобороны.

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Он сообщил, что в Вильнюсе Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об обучении украинских пилотов на американских истребителях. По его словам, украинские пилоты и инженеры-техники будут учиться в нескольких странах параллельно, а обучение стартует уже в августе этого года.

«Мы же здесь в Украине будем делать свое „домашнее задание“: оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т. д. )», — пояснил министр.

По словам Резникова, как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: «Окей, теперь самолеты!».

«Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год», — отметил глава министерства.

18 июля стало известно, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.