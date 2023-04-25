Украина имеет аэродромы, с которых могут взлетать истребители F-16 — Игнат 25 апреля, 12:08 Истребитель F-16 (Фото:Bernie C/flickr.com)

В Воздушных силах заявили, что что инфраструктура Украины готова для истребителей F-16.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«С инфраструктурой вопросов вообще нет. Американская авиация садилась уже здесь, и F-15, и F-16. Эти самолеты были на наших аэродромах в 2012 году, и в 2018 году. У нас есть десятки различных аэродромов — оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации», — сказал он.

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Игнат добавил, что в Украине есть участки автомобильных дорог, где могут садиться самолеты.

«Это нормальная практика всех стран мира. А в стране, которая воюет, инфраструктура должна быть сделана. Открою небольшую тайну — это уже делается давно», — подчеркнул он.



По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.

В то же время в Белом доме заявили, что не рассматривают передачу Украине F-16 в данный момент.