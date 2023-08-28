F-16 могут появиться у Украины весной 2024 года — Резников
F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)
Украина может начать использовать американские истребители F-16 весной 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild.
«Я сказал бы, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал министр.
Резников добавил, что эти самолеты требуют создания соответствующей инфраструктуры, и ее подготовка займет не менее полугода.
По словам министра, появление F-16 может стать для Украины «очень большим прорывом».
«Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим», — подчеркнул он.
Истребители F-16 для Украины — что известно
Ранее в Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.
20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.
Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».
24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.
США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.