F-16 могут появиться у Украины весной 2024 года — Резников 28 августа, 11:26 F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Украина может начать использовать американские истребители F-16 весной 2024 года. Такой прогноз дал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild.

«Я сказал бы, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал министр.

Резников добавил, что эти самолеты требуют создания соответствующей инфраструктуры, и ее подготовка займет не менее полугода.

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По словам министра, появление F-16 может стать для Украины «очень большим прорывом».

«Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим», — подчеркнул он.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Ранее в Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

F-16 / Инфографика: NV

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.

