Ждут «отмашку». Игнат рассказал, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 8 августа, 18:00 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 до конца лета.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



«О сроках мы уже не один раз говорили. Конец лета — это и есть срок… Если это будет конец лета, то хорошо, будем ожидать их раньше», — сказал он.



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Игнат отметил, что пилоты уже давно готовы отправиться на обучение, однако ждут «отмашки» от международных партнеров.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский увидел работу специального полетного симулятора, который передача Чехия для подготовки украинских пилотов на самолетах западного образца F-16.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

2 июля Зеленский сообщил, что тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнутся в августе.