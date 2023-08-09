«Зеленый свет включается поэтапно». Игнат отреагировал на решение США одобрить обучение украинских пилотов на F-16

9 августа, 19:57
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F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Украинские пилоты уже сейчас готовы поехать учиться на истребителях F-16, однако это невозможно, пока не будет предоставлено разрешение от международных партнеров.

Об этом в среду, 8 августа, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Летчики уже бы сегодня хотели бы упаковать чемоданы и уехать. Но объявленные сроки — конец лета. Более точных сроков нет. «Зеленый свет» включается поэтапно, светофоров много, и поэтому каждый светофор надо сделать «зеленым», — отметил Игнат.

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Он отметил, что финальная цель Украины — это месяцы, в которых нуждается и обучение пилотов, инженеров и передача технической документации.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Украине хотелось бы расширить географию обучения пилотов.

По его словам, обучать украинских летчиков могли бы даже в США, однако пока об этом речь не идет.

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«Это будет приниматься решение политическое, или в рамках коалиции авиационной. Но лучшая база есть в США, но и в Европе есть центры для обучения», — подчеркнул Игнат.

Он отметил, что чем больше стран и инструкторов присоединится к обучению украинских пилотов, тем быстрее оно начнется.

«Летчики уверяют, что быстро смогут овладеть самолетом», — сказал представитель Воздушных сил.

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Ранее президент США Джо Байден одобрил тренировки украинских военных на истребителях F-16. Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

8 августа Игнат заявлял, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 до конца лета.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

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F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Раздача через REUTERS) Нужны месяцы, чтобы Украина начала использовать истребители F-16 после их предоставления — Блинкен

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

2 июля Зеленский сообщил, что тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнутся в августе.

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Теги:   США Истребители F-16 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Международная коалиция F-16

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