Подготовка пилотов Украины на F-16 совершенно необходима — Дуда 8 марта, 18:52 F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

Президент Польши Анджей Дуда считает необходимым обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Подготовка пилотов в Украине важна и совершенно необходима», — сказал Дуда в интервью СNN.

По мнению польского президента, военнослужащие ВСУ захотят соответствовать стандартам НАТО и использовать истребители F-16 в будущем.

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Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.

По данным СNN, США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени потребуется на их обучение на истребителях F-16.

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами.