Подготовка пилотов Украины на F-16 совершенно необходима — Дуда

8 марта, 18:52
Поделиться:
F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

Президент Польши Анджей Дуда считает необходимым обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Подготовка пилотов в Украине важна и совершенно необходима», — сказал Дуда в интервью СNN.

По мнению польского президента, военнослужащие ВСУ захотят соответствовать стандартам НАТО и использовать истребители F-16 в будущем.

Видео дня

Читайте также:

Заместитель министра обороны США Колин Каль отвечает на вопросы конгрессменов, 28 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz) Спор в Конгрессе США. Пентагон отразил нападки республиканцев против помощи Украине, число сторонников передачи F-16 растет — NYT

Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.

По данным СNN, США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени потребуется на их обучение на истребителях F-16.

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами.

https://www.youtube.com/embed/18GTfVJapI8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Истребители F-16 Пилоты Анджей Дуда Украинские пилоты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X